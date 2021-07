Luka Tudor y la eliminación de Universidad Católica de Copa Chile: “En la Copa Libertadores puede ser mucho peor”

Luka Tudor fue el tenor encargado de analizar la derrota que sufrió Universidad Católica a manos de Everton, resultado que significó la eliminación de la Copa Chile.

“Hay que destacar el nivel de Everton. Mostró un juego muy interesante, agresivo en el buen sentido de la palabra, no dándole espacios a la UC en el centro del campo. Partió al equipo, que no pudo armarse para habilitar a los delanteros. Zampedri sufrió sin tener la pelota“, partió diciendo el ex delantero.

El nivel mostrado por los cruzados llevó a Tudor a levantar la alerta por el rendimiento del cuadro dirigido por Gustavo Poyet, pensando en los siguientes desafíos que tendrá Universidad Católica: reanudar el torneo nacional ante Colo Colo y la llave ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“A este equipo le faltan jugadores importantes, no ha estado completo en estos últimos partidos. Pero tiene que subir mucho su nivel individual y de equipo. No se pueden cometer los errores de marca que tuvo, como en el segundo gol de Everton. Y en la Copa Libertadores puede ser mucho peor“, apuntó el Tenor de ADN Deportes

De todas formas, Luka Tudor resaltó lo desarrollado por Everton a diferencia de lo planteado por los cruzados.

“Everton tuvo la eficacia para establecer la diferencia. Católica reaccionó algo en el segundo tiempo, pero no le bastó. Muy impreciso en la fase final, no se generó nunca una pared, pocos remates de media distancia. Así es difícil. Este partido es de lo que más que tiene que preocuparse Poyet. No le vi funcionamiento, capacidad física ni puntería. Es un partido muy falso e irregular de Universidad Católica”, cerró el “Tenor Goleador”.

En tanto, Everton espera por la llave de cuartos de final de Copa Chile. Su rival saldrá entre O’Higgins y Ñublense, que se resolverá mañana.