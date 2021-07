Cuatro duelos de infarto: Así quedaron las semifinales de la Eurocopa 2020

Este sábado por la noche del Viejo Continente, se cerraron los 4tos de final de la Eurocopa 2020 con el contundente triunfo de Inglaterra sobre Ucrania y la sorprendente Dinamarca que siguió haciendo historia al vencer a República Checa para meterse entre las cuatro mejores selecciones del continente.

Ingleses y daneses se sumaron a la fiesta de los cuatro mejores del torneo donde ya estaban Italia y España, quienes aseguraron su boleto el pasado viernes al dejar en el camino a Bélgica y Suiza respectivamente. Entre Inglaterra, Dinamarca, italianos y españoles, saldrá el nuevo monarca del continente.

Cuatro días tendrán las cuatro selecciones semifinalistas para preparar los duelos de la ronda de los cuatro mejores para buscar el sucesor de Portugal como campeón del Viejo Continente.

La acción comenzará el martes 6 de julio. Italia y España se verán las caras en uno de los clásicos de Europa a nivel de selecciones. El partido está programado para las 21:00 horas (15 hrs de Chile) en el Estadio Wembley de Inglaterra.

Al día siguiente, el miércoles 7 de julio, el mítico Wembley será nuevamente el anfitrión de la otra semifinal del torneo. Ahí, Inglaterra hará de local ante Dinamarca desde las 21:00 horas (15 hrs de Chile), buscando al segundo finalista del campeonato.

Los duelos entre Italia y España, así como el de Inglaterra ante Dinamarca por las semifinales de la Eurocopa 2020 arrancarán a las 15:00 horas de Chile del próximo martes 6 y miércoles 7 de julio y tú lo podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl. Además lo podrás ver a través de Estadio TNT Sports y por las pantallas de DirecTV Sports.

EURO 2020 semi-finals set ✅

🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇩🇰 England vs Denmark

Who are you backing to lift the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/SjjvZ6PSAb

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021