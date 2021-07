Árbitro argentino Patricio Loustau será el encargado de impartir justicia entre Chile y Brasil por Copa América

Este viernes 2 y sábado 3 de julio se comenzarán a jugar los 4tos de final de la cuadragésima séptima (47°) versión de la Copa América 2021, la que estuvo cerca de volver a suspenderse por la pandemia del Covid-19 y que, originalmente, debían organizar Argentina y Colombia.

Las selecciones de Chile y Brasil continuarán con la acción del torneo en Río de Janeiro y para dicho compromiso, ya hay juez designado. Según lo informado este miércoles por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el argentino Patricio Loustau será el encargado de impartir justicia entre chilenos y brasileños.

El trasandino estará acompañado por jueces argentinos tanto en los asistentes de línea como en el cuatro árbitro. Además, desde el ente rector del fútbol sudamericano, ratificaron los demás jueces para los otros tres partidos: Esteban Ostojich (Perú vs Paraguay), Jesús Gil Manzano (Colombia vs Uruguay) y Wilton Sampaio (Argentina vs Ecuador).

La Roja comenzó con el pie derecho su participación en la Copa América 2021. Arrancó el torneo consiguiendo un disputado empate 1-1 ante Argentina y luego venció por la cuenta mínima a Bolivia, tomándose revancha de lo sucedido hace algunas semanas ante los “altiplánicos” por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, en las últimas dos jornadas, el equipo que dirige Martín Lasarte tuvo complejos encuentros ante Uruguay y Paraguay, consiguiendo tan solo un punto de seis posibles. Empató ante los “charrúas” y luego cayó ante los “guaraníes” en el partido más bajo de “machete” a cargo de La Roja. Cerró su participación en el Grupo A con cinco puntos en el cuarto puesto.

El duelo entre Chile y Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2021 arranca a las 20:00 horas de Chile de este viernes 2 de julio y lo podrás escuchar y seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl. Además lo podrás ver a través de Estadio TNT Sports y por las pantallas de DirecTV Sports.