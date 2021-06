Administración del Estadio Maracaná realiza trabajos preparativos de cara a la final de Copa América

Este jueves por la tarde continúa la acción de la Copa América 2021 con los duelos entre Bolivia y Uruguay, y el de Chile ante Paraguay, con lo que se cerrará la cuarta fecha de la fase grupal del torneo, con miras a los cuartos de final.

Precisamente a pocos días del inicio de la fase final del campeonato, donde ya está instalada La Roja, la administración del Estadio Maracaná informó el cierre del recinto deportivo para arreglar el terreno de juego con miras la gran final de la Copa América.

Este jueves, el principal recinto deportivo de Brasil fue cerrado por los técnicos que se encargarán del arregla del césped, el cual durará cerca de 15 días, para que quede en perfectas condiciones para la final de la Copa América, la que se disputará el próximo sábado 10 de julio.

“Los partidos excesivos son un problema que afecta a cualquier campo del mundo. Aún no existe un invento natural o tecnológico para prevenir ese desgaste. Hay tiempo de recuperación. Los cambios en el césped ya son rutinarios y planeados para el Maracaná, sin embargo, la adecuación al calendario determinará el cronograma final”, indicaron mediante un comunicado que fue replicado por Globo Esporte.

Mientras que desde la administración indicaron en redes sociales que: “el reemplazo parcial del césped por uno nuevo comenzó anoche (miércoles), lo que agrega buena densidad al consorcio formado por Ryegrass (pasto de invierno) y Bermuda Celebration. El proceso durará 17 días y el mantenimiento de la calidad del césped sigue siendo una prioridad para la administración”, aseveraron.

Cabe recordar que la mayoría de las selecciones presentes en la Copa América se han quejado por el estado de las canchas en Río de Janeiro, Cuiabá, Goiania y Brasilia, lo que ha sido un constante dolor de cabeza para los cuerpos técnicos y jugadores de los 10 equipos presentes en el torneo.

