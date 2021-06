Suecia y España lograron avanzar a los octavos de final de la Eurocopa 2020

Este miércoles concluyó la acción en el Grupo E de la Eurocopa, la cual dejó a las selección de España y Suecia clasificadas a la siguiente ronda.

A pesar de las dudas que había mostrado en sus primeros partidos, España no se contuvo ante Eslovaquia y los golearon por 5-0.

Las cosas no empezaron bien para el elenco dirigido por Luis Enrique, ya que a los 11 minutos Álvaro Morata desperdició un lanzamiento penal a los 11 minutos, reviviendo los fantasmas de los anteriores partidos.

Sin embargo, los hispanos tuvieron revancha, y a los 30 minutos abrieron el marcador tras un error en la salida de los eslovacos, lo cual terminó con autogol del portero tras intentar despejar con los puños. Antes del término de la primera fracción, Aymeric Laporte aumentó las cifras a los 45+3′.

Ya en el segundo tiempo, Pablo Sarabia, Ferran Torres, y un autogol de Juraj Kucka sentenció la goleada por 5-0 de España sobre Eslovaquia.

En el otro partido del grupo, Suecia venció con lo justo a Polonia por 3-2, logrando quedar como el solitario líder del Grupo E.

Emil Forsberg anotó un doblete, mientras que, del mismo modo, Robert Lewandowski puso la paridad para los polacos.

No obstante, cuando todo parecía que terminaría en paridad, Viktor Claesson anotó el desequilibrio para Suecia en el último minuto.

🇸🇪 Congratulations, Sweden! Into the round of 16 as Group E winners 🎉#EURO2020 | #SWE pic.twitter.com/vVfqM0M0im

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021