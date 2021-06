Chilavert hace estallar a todo Paraguay antes del partido con Chile: “Los que están al mando de la selección son fracasados”

El histórico golero paraguayo, José Luis Chilavert, no está nada contento sobre cómo se están haciendo las cosas en el seleccionado guaraní, elenco que es adiestrado por Eduardo Berizzo.

Después de la derrota ante Argentina por la Copa América, “Chila” explotó contra el elenco y todo lo relacionado con el.

“Las personas que están al mando de la selección, son personas fracasadas. No digo que Berizzo sea un mal técnico, digo que no es el técnico que Paraguay necesita. Paraguay perdió la identidad. Son años de errores. El futbolista paraguayo está perdido”, lanzó sin tapujos.

Tras ello, se volcó con todo para criticar el accionar que evidenció el equipo en el partido ante la albiceleste de Lionel Messi.

“Paraguay tiene buenos jugadores, deben jugar en un sistema más conservador, un 4, 4, 2. Me duele verle a Almirón jugar solo, los demás no suben con él, con Argentina jugó un partido horrible, pero si no chutas al arco no se va a poder ganar”, cerró.