Óscar Washington Tabárez elogió a Chile antes del duelo por la Copa América: “Es un rival directo y de jerarquía”

El técnico de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, elogió a la Roja antes del partido de este lunes por la tercera jornada de la Copa América.

En medio de una conferencia de prensa, el estratego charrúa comenzó diciendo que Chile “es un rival directo y de jerarquía. Cumple con los dos cometidos principales del juego: tener seguridad defensiva y también llegar y generar situaciones de ataque“.

Tras ello, el estratego reconoció que no están teniendo el mejor presente como equipo. “El juego en campo rival es poco, nos está pasando eso. Se vienen cambios para lograr los objetivos que nos planteamos. La urgencia está en el ataque; la actitud no se negocia, ese no es el problema. Nos falta generar juego”, sostuvo.

“Nos está faltando generar la situaciones para que puedan tener posibilidades Suárez y Cavani, quizás tengamos que apelar a futbolistas que ayuden a mejorar ese panorama”, agregó Tabárez.

Finalmente, el DT charrúa sostuvo que “siempre estamos con la autopresión. Queremos que esto mejore, queremos ganar, queremos crear situaciones. Estamos en un torneo con un valor histórico por la cantidad de conquistas que ha tenido Uruguay”, puntualizó.