“Me voy feliz”: Pablo Parra se despidió de Curicó Unido para jugar fuera de Chile

Durante la jornada de este jueves, Curicó Unido hizo oficial la partida del volante Pablo Parra, quien deja el fútbol chileno para seguir con su carrera en el Puebla de México, club que dirige Nicolás Larcamón, exentrenador de los “Albrirrojos”.

A través de un video publicado en las redes sociales del cuadro curicano, el jugador de 26 años se despidió con emotivas palabras para la institución y los hinchas.

“Me voy feliz, a la vez triste, porque me hubiese gustado haber seguido jugando acá en Curicó pero estas oportunidades hay que aprovecharlas. Es algo nuevo para mí y para mi familia”, señaló Parra en su adiós al cuadro “Albirrojo”.

“Los estaré apoyando desde lejos y siempre estaré pendiente del club que me abrió las puertas y donde me sentí feliz. Me reencanté con el fútbol, lo pasé bien, sufrimos, como es el fútbol”, agregó el mediocampista.

De esta manera, Pablo Parra vivirá su primera experiencia en el extranjero tras vestir las camisetas de Ñublense, Coquimbo Unido, Cobreloa, Universidad de Chile y Curicó Unido.