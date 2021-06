Escudero de Nelson Acosta estalló contra Karina Oliva: “Es muy exitoso, tanto como Bielsa”

El ex preparador físico de Nelson Acosta en la Selección Chilena, Ítalo Traverso, salió en defensa del uruguayo luego de los dichos de Karina Oliva en su contra, luego que perdiera la elección de Gobernadores por Santiago ante Claudio Orrego.

La política aseguró entre otras cosas que “mi campaña fue a lo Bielsa, a lo grande, no a lo Acosta“, palabras que le generaron múltiples críticas en redes sociales.

Traverso conversó con Red Gol sobre las palabras de Oliva y comenzó diciendo que “fue una declaración muy desatinada, más aún porque se supone que los políticos son los representantes de sus votantes, entonces ella está representando a un montón de gente con ese pensamiento, y no es así, porque, bueno, yo soy poco cercano a las redes sociales, pero me han llegado muchas cosas y como nunca ha habido un reconocimiento a la labor que realizó Nelson en el fútbol nacional, no solamente a nivel de club, sino que también en la selección, lo cual aminora el desagravio que hizo esta señora, que fue bastante desatinada”.

En esa línea, agregó: “Marcelo es una persona muy buena, que hizo grandes cosas, muy creíble, pero Nelson es una persona también muy exitosa en el medio nacional, salió campeón en clubes que no son los que ganan siempre, y eso tiene su mérito, haber insertado al fútbol chileno en el ámbito internacional”.

Finalmente, el preparador físico pidió hacerle un homenaje a Acosta en vida por todo lo que hizo con la Roja.

“Hay que hacerle un reconocimiento, estoy de acuerdo con eso. Una vez me manifestaron los hijos que hubo un reconocimiento al plantel de Francia 98, que le dieron un carnet para ingresar a los partidos de la selección, y a Nelson no se le dio, o sea, es un craso error, no solo con Nelson, sino con todos los que estuvimos en ese proceso, que tendríamos que haber recibido un reconocimiento”, cerró.