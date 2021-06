Copa Chile: ANFP entregó el detalle de los días y hora para la primera ronda del torneo

Durante la jornada del pasado viernes fueron sorteadas las 14 llaves que animarán la primera fase de la Copa Chile, la cual enfrentará a clubes de la Primera B y Segunda División Profesional.

Estos duelos se jugarán a partido único, donde los ganadores avanzarán a la siguiente fase, instancia en que se sumarán los clubes de Primera División.

En ello, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), entregó el detalle de la programación para los partidos únicos de la fase de la Copa Chile 2021, los cuales se disputarán entre el martes 15 y miércoles 16 de junio.

La acción comenzará en Calama. Cobreloa y Deportes Copiapó se verán las caras en el Estadio Zorros del Desierto. A la misma hora se jugarán nueve partidos más, donde destacan varios partidos entre equipos de la misma zona, o cercanos.

Los 14 equipos que avancen serán emparejados con las 17 escuadras del Fútbol de Honor, fase que arrancará desde el 21 de junio.

Mira la programación

Martes 15 de junio

15:00 | Cobreloa vs Deportes Copiapó | Zorros del Desierto

15:00 | Deportes Limache vs A.C. Barnechea | Bicentenario Lucio Fariña

15:00 | Deportes Colchagua vs Deportes Santa Cruz | Municipal Jorge Silva

15:00 | General Velásquez vs Rangers | Municipal Augusto Rodríguez

15:00 | Deportes Colina vs Santiago Morning | Municipal Manuel Rojas

15:00 | Deportes Recoleta vs San Luis | Municipal de Recoleta

15:00 | Deportes Valdivia vs Deportes Puerto Montt | Parque Municipal

15:00 | Deportes Iberia vs Deportes Temuco | Municipal de Los Ángeles

15:00 | Rodelindo Román vs Coquimbo Unido | Municipal de La Pintana

15:00 | Independiente de Cauquenes vs Fernández Vial | Fiscal de Talca

18:00 | Deportes Concepción vs Universidad de Concepción | Ester Roa

18:00 | Deportes Iquique vs San Marcos de Arica | Tierra de Campeones

Miércoles 16 de junio

15:00 | San Antonio Unido vs Unión San Felipe | Bicentenario Lucio Fariña

15:00 | Lautaro de Buin vs Magallanes | Municipal de La Pintana

Fuente: ANFP