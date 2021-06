Emotivo: UEFA eligió a Christian Eriksen como “la estrella del partido” entre Dinamarca y Finlandia

Por cerca de 20 minutos, el mundo del fútbol se paralizó por completo. Cuando se jugaba el minuto 40 del partido entre Dinamarca y Finlandia, súbitamente el volante Christian Eriksen se desplomó en el césped del Estadio Parken de Copenhague, generando la preocupación de todo el recinto deportivo.

Los problemas vinieron segundos después, pues el mediocampista del Inter de Milán no daba señales de vida y la reacción de sus compañeros al llegar a su lado fue peor pues no mostraba respuestas. El ingreso del personal médico, quienes le aplicaron reanimación cardiopulmonar logró reanimar al jugador.

Las imágenes se empezaron a viralizar por redes sociales y una donde aparece el volante despierto y con oxigeno calmó en algo a los jugadores, cuerpo técnico e hinchas que se encontraban en el estadio. Con el pasar de los minutos, se supo que Eriksen había sido trasladado a un centre médico.

“Christian Eriksen está despierto y debe someterse a más exámenes en elRigshospitalet“, informó la federación danesa de fútbol, lo que dio un respiro a todo el mundo del fútbol que se encontraba con extrema preocupación. El partido terminó y el Finlandia terminó derrotando por la cuenta mínima a Dinamarca.

Pese a ello, y productor de la situación que vivió, la UEFA decidió elegir como figura del partido al volante: “el fútbol es un juego hermoso y Christian lo juega maravillosamente“, comentó el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

“La estrella del partido de esta noche es Christian Eriksen. Te deseo una pronta recuperación, Christian”, agregó el mandamás del fútbol del Viejo Continente.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.

Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021