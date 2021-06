PREVIA | Rusia y Bélgica siguen con la acción del Grupo B de la Eurocopa 2020 en San Pertersburgo

Este sábado, desde las 15:00 horas de Chile, continúa la una nueva versión de la Eurocopa, la que debía jugarse el 2020, pero que tuvo que ser aplazada por la pandemia del Covid-19 en todo el mundo. Rusia y Bélgica le darán continuidad al Grupo B.

La Previa

La mejor selección del mundo según el ranking FIFA, Bélgica, llega a la Eurocopa con ganas de demostrar su clase tras caer ante todo pronóstico en los cuartos de final de 2016 ante Gales. Los belgas llevan siete partidos sin perder contra Rusia, pero no lo tendrán fácil en San Petersburgo.

“Ya jugamos contra ellos en la fase de clasificación. Es un buen equipo: ambicioso, fuerte, con un gran entrenador y buenos jugadores. No es de extrañar que hayan encabezado la clasificación de la FIFA en los últimos años. Nuestros últimos partidos con Bélgica han sido abiertos, un fútbol espectacular que hace las delicias de los aficionados. Sabemos dónde estamos. No estamos entre los favoritos del torneo, pero eso no significa nada”, dijo Stanislav Cherchesov, DT de Rusia.

Cabe destacar que Rusia y Bélgica comparten el Grupo B junto a Dinamarca y Finlandia, quienes se verán las caras el sábado 12 de junio desde el mediodía.

¿Horario y dónde ver Rusia vs Bélgica?

El duelo entre Rusia y Bélgica arranca a las 15:00 horas de Chile y lo podrás ver a través de Estadio TNT Sports y por las pantallas de DirecTV Sports.