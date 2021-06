El portazo que recibió Palestino desde el TAS en la demanda contra San Lorenzo por dineros de la venta de Paulo Díaz

Una mala noticio recibió Palestino durante esta jornada en el marco de la demanda contra San Lorenzo por dineros del traspaso de Paulo Díaz cuando partió al Al-Ahli de Emiratos Árabes en 2018.

El conjunto de colonia reclamó que por esta operación, el “Ciclón” debía pagarle al club 2.7 millones dólares más 300 mil de la divisa norteamericana, dejando un ingreso total de US$3 millones.

Sin embargo, el organismo autónomo falló a favor de San Lorenzo, quienes argumentaron que por el traspaso de Paulo Díaz solo debían pagar US$2 millones.

No obstante, el TAS decretó que si este monto no era cancelado en su totalidad antes del 24 de julio, los de Boedo no podrán contratar jugadores por, al menos, tres mercados de pases, además de un interés anual del 5%.