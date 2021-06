Corte Suprema de Brasil podría suspender la Copa América a menos de una semana de su inicio

La Copa América en Brasil sigue siendo un misterio. Cuando falta menos de una semana para su inicio, la organización del certamen continental en aquel país aún no alcanza los consensos necesarios para que se pueda llevar a cabo.

A pesar de que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, justificó la decisión de organizar el certamen en los próximos días, la Corte Suprema analizará en profundidad desde el próximo jueves dos recursos que piden su suspensión.

“Dar o no el aval a la Copa América en Brasil no es una labor del Ministerio de Salud. El presidente me pidió que avalase los protocolos. Avalamos los protocolos de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). (…) Los estados que albergan partidos están de acuerdo. (…) Entonces, no veo desde el punto de vista epidemiológico justificación para no realizar este evento”, especificó la autoridad.

La dos acciones que serán juzgadas -impulsadas por el Partido Socialista Brasileño (PSB y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos– son en relación a la pandemia pro coronavirus que afecta al país, la cual ha causado el deceso de más de 475.000 personas desde su inicio y promete con seguir causando decesos en caso de que no se hagan prevenciones con urgencia.

Al respecto, desde el máximo tribunal de Brasil, informaron que ” el juicio se desarrollará de forma virtual y los 11 miembros de la corte tendrán un plazo de 24 horas para pronunciarse en las plataformas digitales de la institución, por lo que el fallo sería conocido el viernes”.

De esta forma, está en manos de la Corte Suprema si el certamen comienza a desarrollarse desde el próximo domingo, o si finalmente se decide por suspender, tal como ocurrió con sus dos sedes anteriores, que fue el caso de Colombia y Argentina.