Netflix anuncia importantes noticias para los próximos estrenos de “Rebel Moon”

A finales del 2023 y durante la primera parte de este 2024 Netflix estrenó las dos partes de Rebel Moon, una película que daba mucho de qué hablar desde la previa pero que lamentablemente no tuvo la recepción esperada.

Zack Snyder es uno de los directores más controversiales dentro de la industria cinematográfica, dividiendo al público entre quienes lo apoyan y respaldan sus trabajos así como lo cuestionan y critican su planteamiento.

Tal como ocurrió con Liga de la justicia, la audiencia no quedó del todo satisfecha con el proyecto dirigido para ‘La Gran N’, lo que pone en duda si podrían seguir realizando más entregas, tal como lo tiene planeado el cineasta.

Sin embargo, se abrió una ventana para seguir trabajando en torno al título, siendo una alternativa con la que se espera cautivar al público a modo de segunda oportunidad.

Esto, ya que no se trata precisamente de una secuela, un spin-off o una precuela, si no que será más bien la versión extendida de cada una de las cintas, mostrándonos mucho más y prometiendo algo distinto.

De manera concreta, veremos los Director’s Cut de la primera y segunda película. Además, llegarán con nuevos títulos: Chapter One: Chalice of Blood y Chapter Two: Curse of Forgiveness.

Fue el propio Snyder quien valoró la posibilidad de estrenar estas versiones, destacando lo que se puede hacer en este tipo de proyectos que resultan ser más íntegros en relación con sus visiones originales.

“El corte de director tiene cerca de una hora de contenido adicional, por lo que creo que es una versión legítima del universo extendido. Realmente puedes ver mucho. Simplemente está más pintado en todos los sentidos. Es una inmersión profunda, algo que he hecho notoriamente a lo largo de mi carrera”, comentó.

El estreno de las películas está agendado para el próximo 2 de agosto, sumándose directamente al catálogo de Netflix.