DT de Juventude volvió a insistir por Nicolás Blandi y reactivaron las negociaciones con Colo Colo

El técnico de Juventude de Brasil, Marquinhos Santos, sigue insistiendo en la idea de contratar al delantero de Colo Colo, Nicolás Blandi, pese a que hace algunos días las negociaciones se habían cerrado.

El DT del elenco brasileño necesita con urgencia un delantero para su equipo y ve en el argentino una gran opción, considerando sus brillantes campañas que tuvo en San Lorenzo antes de arribar al Cacique.

La gran traba sigue siendo el alto sueldo que recibe el trasandino en Chile, alrededor de 77 millones de pesos mensuales. La opción que se maneja es pagarle el sueldo entre ambos clubes o que salga en calidad de préstamo.

“No hay ninguna oferta formal. No puedo hablar de algo que no hay. En el caso que haya una los dirigentes me van a comunicar y ahí tomaremos una decisión. Lo de Nicolás Blandi no es que yo lo tenga tomado en cuenta ahora, siempre fue así cuando pudo entrenar normal y al 100%. Él ha tenido que ganarse un puesto en los entrenamientos durante la semana”, comentó Marquinhos en conversación con la radio Caixa.

De esta forma, habrá que esperar los próximos días para dilucidar el futuro del ariete, aunque lo cierto es que Colo Colo no lo tiene considerado para esta temporada.