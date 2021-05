Claudio Borghi y su consejo a Nicolás Blandi: “Las lucas no lo son todo en la vida”

El extécnico de Colo Colo y actual comentarista del programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sport, Claudio Borghi, tuvo un particular análisis sobre la situación de Nicolás Blandi en los albos, quien se ha negado a dejar en club pese a que ha tenidos ofertas del extranjero.

“Me cuesta entenderlo, no entiendo a Nico (Blandi). Está más que claro que no lo quieren y le ofrecen irse a un lugar donde puede pasar ese mal momento que está pasando en Colo Colo, donde puede tener una nueva experiencia, una nueva posibilidad”, comenzó diciendo el “Bichi”.

En esa línea, comentó que “las lucas son importantes en la vida, pero no es todo. En su lugar digo, ‘mira, no me quieren, apareció Juventude que me quiere, muchachos yo me rajo, me voy, muchas gracias’”.

Por último, Borgi terminó sosteniendo: “Esto de que te ofrezcan y además te paguen el sueldo es un poquito denigrante para el jugador. Creo que Nico, más allá de las lucas, debería decir ‘hoy pierdo, como alguna vez me tocó ganar, me voy y juego‘”.