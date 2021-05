Arturo Vidal va con todo en la selección chilena: “Si Claudio Bravo es el capitán, bienvenido sea”

El mediocampista del Inter de Milán y la Selección Chilena, Arturo Vidal, sorprendió con potentes palabras durante una entrevista que concedió a TNT Sport durante este viernes, más aún cuando se refirió a la Roja y el rol de Claudio Bravo en ella.

“En la selección no hay un capitán, nunca ha sido de un solo capitán. Hay jugadores importantes, que hablan cuando se debe hablar, no sólo para las cámaras. Eso me deja tranquilo. Hay muchos jugadores diferentes, que piensan diferente”, comenzó diciendo el volante.

Respecto a la capitanía del golero del Betis, lanzó “Se dio en ese partido (amistoso contra Bolivia), pero no se sabe quién será el capitán. Si es Claudio, bienvenido sea. Lo importante es la selección. Lo mismo si es Alexis”.

Tras ello, el “King” aseguró que no está en sus planes portar la jineta en el combinado criollo. “A mí no me gustaría ser capitán. No es un tema, tengo mi personalidad, sé lo que peso en el camarín, sé lo que doy. Hay muchos capitanes, los más grandes, Gary (Medel), (Jean) Beausejour, Claudio (Bravo), Alexis (Sánchez), Charles (Aránguiz), yo, los que llevan más tiempo, han ganado cosas y se han ganado el respeto con esfuerzo”, manifestó.

Finalmente, Vidal se mostró muy emocionado al ver una video de su madre, Jacqueline Pardo.

“Es la mejor, la guerrera. Todo lo que hizo para que yo esté acá, es todo mérito de ella. Ella nos tuvo siempre unidos, nos dio valores, nos enseñó a luchar, estaría todo el día hablando. Se lo agradezco todos los días. Increíble mi madre”, expresó.