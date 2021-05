Joaquín Larrivey se entusiasma gracias a sus goles: “Invitan a ilusionarse con más”

Volvió Joaquín Larrivey. Luego de algunas actuaciones dubitativas, el delantero argentino regresó a lo que más sabe, que es convertir goles y ya lleva cuatro en el campeonato, número que lo sitúa junto al atacante uruguayo de Unión Española, Cristián Palacios como los máximos anotadores en este arranque de torneo.

Pero el “Larry” no piensa de manera egoísta y siente que lo importante es el bienestar del equipo. En conversación con el sitio oficial de Universidad de Chile, el argentino recalcó que los puntos obtenidos en los últimos cotejos, solo da sensación de alegría.

“Los goles ayudan a que el equipo obtenga victorias, suma, que es lo más importante. Aportar cada uno el granito de arena. Me tocó hacer los goles a mi seguramente en otra oportunidad les tocará a otros compañeros y hay que alegrarse por lo colectivo que siempre es lo más importante en el fútbol”, señaló Larrivey.

Pero, en virtud de sus presentaciones, el ex Cerro Porteño manifestó que “me siento feliz de ser parte de la Universidad de Chile, estos goles invitan a ilusionarse con más y sobre todo a no quedarse con lo que uno ya hizo si no a pensar en que siempre se puede hacer un poquito mejor”.

Además, contó cómo va esta faceta de futuro técnico y el curso que está realizando. “Es un mundo fascinante, uno va aprendiendo, pero cuando te pones en la perspectiva del entrenador te das cuenta que muchas cosas no las sabías o empiezas a entender determinadas situaciones o circunstancias que se puedan ir presentando. Me ha ayudado mucho“, sostuvo el goleador.

Finalmente, se mostró satisfecho de estar peleando en los puestos de arriba y que el partido frente a Deportes Antofagasta fue el mejor en lo que va de torneo, pero siempre a corregir el tema de la eficacia.

Los azules recibirán a Everton el próximo domingo 23 de mayo a las 20: 30 horas en Rancagua, duelo válido por la octava fecha del Campeonato Nacional.