Juan Antonio Pizzi estalló en Argentina: “Hay una campaña descarada hacia nuestro trabajo”

Después del empate sin goles entre Racing Club y Sao Paulo por la Copa Libertadores, el técnico del elenco argentino, Juan Antonio Pizzi, estalló en conferencia de prensa debido al mal presente que vive su escuadra.

“Esto es fútbol y hay circunstancias que por ahí uno no está al alcance de advertirlas. La irregularidad no nos pasa sólo a nosotros, todos los equipos del fútbol mundial tienen partidos buenos y malos. Nosotros venimos de un proceso en el que se está cuestionando nuestra labor en apenas tres meses y medio de trabajo”, comenzó diciendo.

En esa línea, el trasandino agregó que “creemos que ha habido una campaña descarada hacia nuestro trabajo, irrespetuosa hacia nuestro trabajo, que hemos sabido llevar con hidalguía y con respeto“.

“Eso no nos ha desviado de nuestros valores como cuerpo técnico. Primero, porque creemos en el grupo de trabajo y sabemos el compromiso que tienen. A partir de ahí se hacen partidos buenos y malos, y yo soy el responsable de los malos. Pero los procesos llevan su tiempo. Ojalá podamos llegar a concluir nuestro trabajo de la mejor manera el día que nos toque irnos”, complementó el ex DT de la Roja.

Finalmente, Pizzi sostuvo que “en el mundo del fútbol suelen suceder este tipo de cosas (que quieran despedir a los técnicos). No me he desviado ni un centímetro de lo que creo. Los procesos necesitan tiempo. Cuando esos tiempos tienen la garantía de los resultados, mucho mejor. Lo que digan los medios y las redes sociales, no tengo intenciones de valorarlo”.