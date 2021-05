Joaquín Larrivey y el desahogo tras el triunfo de la “U”: “Veníamos de perder el Clásico. Fue un partido de dos equipos necesitados por ganar”

En la noche de este lunes, Universidad de Chile derrotó 1-0 a Santiago Wanderers en Rancagua con solitario gol de Joaquín Larrivey. Tras el encuentro, el delantero se desahogó por el triunfo azul.

“Nosotros veníamos de perder el Clásico. Fue un partido de dos equipos necesitados por ganar. Ellos están en el fondo de la tabla. Se dio un partido con muchas imprecisiones pero entretenido para el espectador”, comentó el argentino a TNT Sports.

“Seguramente vamos a mejorar el juego pero era importante ganar para meternos en el lote de arriba, así que nos vamos contento”, apuntó el atacante.

Tras anotar el único tanto del encuentro, Larrivey señaló que “cuando uno hace un gol, todo el mundo ve las cosas buenas y no las carencias. Cuando no toca convertir, se ven más las carencias que las cosas buenas que uno hizo. Hoy me voy contento por el gol que ayudó al equipo a ganar”.

Finalmente, el jugador de 36 años se refirió a la incertidumbre que hay sobre la continuidad de Rafael Dudamel en la banca de la “U”. “Sabemos y entendemos que en clubes así las repercusiones de todo son muy grandes. Estamos informados pero nos enfocamos en entrenar. Lo que se hable del club para afuera no depende de nosotros”, concluyó.