Trabajadores del fútbol afectados por la pandemia de coronavirus: “Echamos mucho de menos ir a los estadios”

En un nuevo episodio de Los Tenores Puertas Adentro, Aldo Schiappacasse conversó este sábado 1 de mayo, en el Día del Trabajador, con Carlos Araya, vendedor de sándwiches en estadios de fútbol, y Mariela González, periodista y locutora del Estadio Germán Becker de Temuco, quienes contaron cómo les ha afectado en sus labores la pandemia de coronavirus.

Carlos Araya es un vendedor de sándwiches que de manera habitual estaba en los estadios de Santiago, y que ha visto muy mermados sus ingresos producto del covid-19.

“Echo mucho de menos los partidos in situ, que son importantísimos, especialmente para nosotros… A todos los que trabajábamos en los estadios nos afectó bastante la pandemia. El año pasado, en el último partido antes de que no se pudiera ir a los estadios, nos quedamos con toda la mercadería para un partido entre Palestino y Unión Española“, contó Carlos Araya, quien no ha podido hasta ahora acceder a los retiros de los fondos de pensiones pues no forma parte de las AFP, sino que está con renta vitalicia en una aseguradora.

Desde el sur, Mariela González sostuvo que este periodo ha sido muy duro en lo laboral por culpa del coronavirus.

“A principios de 2013, le presenté un proyecto a Claudia Salas, la hermana de Marcelo Salas, quien en ese entonces era la gerente de Deportes Temuco. La idea era tener un programa radial oficial del club, proyecto que se concretó. Y a fines de ese año, ella me propuso ser la voz oficial del estadio. Le dije que sí y ahí partió todo”.

La periodista añadió que “no tengo contrato, en el club prestaba servicios para hacer el programa de radio y el año pasado me lo cortaron, por lo que hace un año me quedé sin ese ingreso. Y como se suspendió el fútbol, también me quedé sin las locuciones del estadio, lo que echo de menos. Me tuve que reinventar y estuve vendiendo ropa, palta e incluso mascarillas”, relató Mariela González.

A diferencia de Carlos Araya, la comunicadora sí pudo acceder al primer retiro del 10% del fondo de pensiones.

“Algo había para rescatar, porque pocas veces he tenido contrato”.