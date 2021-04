Colo Colo reclamó por la trazabilidad, pero acató medida que lo dejó sin muchos jugadores por contacto estrecho con un contagiado de coronavirus

El nuevo presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladeres, se refirió hoy al estado sanitario que afecta al plantel de Gustavo Quinteros debido a los numerosos contactos estrechos con un jugador positivo de coronavirus, lo que obliga a Colo Colo a presentar un equipo alternativo para el duelo de mañana contra Ñublense en Chillán, con inicio a las 18 horas.

“Respecto a la situación ya sabida, nosotros acatamos lo resuelto por la autoridad sanitaria. Pero también sentimos que la trazabilidad aplicada en este caso fue poco rigurosa. Prueba de ello son los casos del arquero Omar Carabalí y del volante Leonardo Gil, quienes no se encontraban en el camarín (luego de la victoria por 1-0 del último domingo en el Estadio Monumental ante Universidad de Chile pues se efectuaban el examen antidoping). Por eso presentamos un escrito que busca reconsiderar los casos de Carabalí y de Gil, y nos acaban de informar que ambos pueden ser tenidos en cuenta”, dijo Edmundo Valladares.

Se estima que fue en el vestuario tras el Superclásico y mientras festejaban que se dio la situación sanitaria que tenía al DT albo Gustavo Quinteros sin 17 elementos que han sido considerados contactos estrechos del contagiado, también descartado.

“Hemos sido fiscalizados de forma permanente por las autoridades sanitarias y no hemos recibido citaciones. Nuestros expertos médicos están revisando lo que pasó. Y manifestamos nuestra plena confianza en los jóvenes que mañana buscarán el triunfo ante Ñublense”, agregó el máximo representante de Blanco y Negro.

Y el gerente deportivo, José Daniel Morón, indicó que “el momento que estamos viviendo no es el mejor, quizás las emociones no fueron bien controladas, pero desde ahora en adelante habrá que tener más cuidado con esa clase de actitudes. Como dice nuestro presidente tenemos todas las energías puestas en salir adelante con nuestros valores más jóvenes. Vamos a contar con muchos chicos que hoy están en la “Casa Alba” y con gente mayor que no tuvo particiáción en el encuentro anterior”.