Inédito concurso para encontrar seleccionadores masculinos Sub 15 y Sub 17

A través de la página web de la ANFP fue publicado esta mañana un llamado a dos concursos públicos, que de verdad sorprendió: es para llenar los cupos de seleccionadores masculinos de los equipos nacionales Sub 15 y Sub 17.

“La Federación de Fútbol de Chile invita a todos los interesados que cumplan con los requisitos exigidos, a participar en un proceso inédito, abierto, estructurado y transparente para completar los cargos de Directores Técnicos de las Selecciones Masculinas Sub 15 y Sub 17”, señala el texto.

Y se agrega que los requisitos son tener “título de Director Técnico y experiencia de 3 años o más en formación de fútbol”.

La recepción de los antecedentes finalizará el próximo martes 4 de mayo del 2021 y el proceso terminará durante la primera semana de junio.

En diciembre pasado, Hugo Balladares renunció al puesto de técnico de la Selección Sub 17 de Chile para fichar en la Universidad de Concepción. Y poco antes el mismo DT había saltado de la Selección Sub 15, aún sin jefe, a la Sub 17 para suplir a Cristián Leiva, quien se fue a Deportes Iquique.