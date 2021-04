Julio Barroso reveló última conversación con Aníbal Mosa: “Me reuní con él y en cinco minutos me comunicó que el directorio no me renovó”

Este domingo 18 de abril Everton recibirá a Colo Colo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Un partido atractivo y que será especial para un exjugador albo, Julio Barroso, quien se despidió del Monumental de la peor manera.

En diálogo con Los Tenores de ADN, el central reveló su última conversación con Aníbal Mosa, un día después de que el “Cacique” salvó la categoría. “Gustavo Quinteros fue el primero en decirme que quería contar conmigo. Al otro día, me reuní con Aníbal y en cinco minutos me comunicó que el directorio no me renovó”, confesó el defensa.

Además, el zaguero explicó el principal factor de la mala campaña de los albos en el torneo pasado. “Sentíamos muchísimo el nivel físico de los otros equipos y tratábamos de resistir eso. Pagamos la consecuencia de descuidar el aspecto físico con lesiones, bajos rendimientos y llegar al extremo del último partido de promoción”, señaló.

Barroso desmintió una de las grandes polémicas dentro del plantel colocolino, que involucró una pelea a golpes entre él y Pablo Mouche. “No me peleé con Pablo. Lo conozco desde inferiores de Boca Juniors, sé la clase de persona que es y nunca llegaría a una situación así por alguna diferencia. Soy de los que solucionan las cosas hablando. Sí discutimos pero nunca hubo golpes”, aseguró.

Dejando en el pasado los problemas en Colo Colo, ahora está vistiendo los colores de Everton. Ante esto, el jugador afirmó sentirse “como si siempre hubiese estado acá y esas cosas te suceden una en mil. No me equivoqué, porque me hace disfrutar el día a día y esas son cosas que uno necesita”.

Pese al buen momento que vive, el defensor manifestó el duro golpe que recibieron tras la muerte de Alejandro Valdés, utilero del cuadro “Ruletero” que falleció por Covid-19. “Veníamos de ganar ante Antofagasta. Teníamos el mensaje de que el lunes lo íbamos a encontrar en el club, luego llegamos y fue durísimo. No lo podía creer, uno no lo imagina”, sostuvo.