La sorprendente confesión de Julio Barroso: “Si Colo Colo descendía, me retiraba”

El exdefensor de Colo Colo y actual futbolista de Everton de Viña del Mar, Julio Barroso, tuvo un intenso diálogo esta noche con el programa “Nexo” de ESPN, donde ahondó sobre su salida del Cacique, asegurando que no hubiese seguido jugando al fútbol si los albos se iban a la Primera B.

“Si descendíamos, me retiraba. No creía soportar un descenso y seguir jugando, era una humillación para mí y para Colo Colo. Lo sabe mi círculo íntimo, nadie más. No hubiera tenido la fuerza ni la capacidad de soportar algo así, era una mancha muy grande para el club. Y no porque era toda mi responsabilidad, pero vivo esto a máxima intensidad. Por eso disfruto o sufro tanto, lo llevo a extremo, pero lo viví siempre así”, comenzó diciendo el defensor.

En esa línea, Barroso añadió: “Mi rendimiento había subido por la confianza que me dio Gustavo (Quinteros), me dio la capitanía, tuvimos buenas conversas y eso me generó pensar que no estaba mal físicamente o deportivamente, estaba mal de la cabeza. No soportaba lo que estaba pasando. Gracias a Dios no pasó y salimos. Después de este cierre, Everton me ofrece dos años con opción a tres, volví a jugar y me di cuenta que mi mente estaba muy mal para tomar esa decisión“.

Tras ello, fue consultado sobre si otro grande del fútbol chileno le había hecho algún ofrecimiento antes de llegar al Cacique, y su respuesta dejó a varios sorprendidos.

“Pude ir a la U, fue lo más cerca. Los clubes empiezan a avanzar en negociaciones, pero el que más se decidió fue Colo Colo. Hice un buen torneo con O’Higgins y se abrieron las puertas para pegar el salto”, detalló.

Respecto a si en un futuro podría jugar en los azules, el defensor fue tajante: “No, ya no podría jugar en la U. Tengo una identidad con Colo Colo. A Católica lo enfrenté mucho, sería raro. Los respeto muchísimo a los dos equipos. El jugar, enfrentarlos, cómo animan el torneo… Les quiero ganar siempre, sin duda, pero los respeto mucho. Y estoy contento ahora, uno no necesita jugar en un grande para ser contento, sino ser feliz donde estés”.