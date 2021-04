Hinchas del Borussia Dortmund lanzaron fuegos artificiales en el hotel donde se hospeda el Manchester City

Un crucial partido se jugará esta tarde entre el Borussia Dortmund y el Manchester City por los cuartos de final de la Champions League, y así se lo hicieron notar los hinchas alemanes al cuadro dirigido por Josep Guardiola.

Esto porque 17 ultras del Dortmund llegaron hasta el hotel donde se hospedan los “Citizens” y lanzaron fuegos artificiales a las 2:45 y 4:30 horas.

Según consignó The Sun, los artefactos utilizados eran de “fuerza industrial”, mientras que personal de seguridad de la ciudad evitó un tercer intento de detonación a las 5:30 horas.

Esta situación se enmarca en la disputa de los cuartos de final de la Champions League, donde los alemanes irán con todo para revertir la llave, luego de que los “Sky Blue” se quedaran con el primer partido por 2-1.

#ManCity’s security foiled a third attempt at 5.30am. The club’s travelling staff spotted members of the gang returning and managed to chase them away from the area. A witness said: “The bangs were incredible. It felt as if the hotel shook.”.

