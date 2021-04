Jaime Valdés: “Tengo el permiso de San Antonio de que si me llegan a llamar de Colo-Colo, me puedo ir sin problemas”

Sorpresa generó el fichaje de Jaime “Pajarito” Valdés en San Antonio Unido, luego de finalizar su vínculo con Deportes La Serena, con el cual logró la permanencia en Primera División.

El experimentado volante se ha mostrado feliz de llegar al puerto, sin embargo, también ha manifestado las ganas que tenía de volver a Colo-Colo.

En entrevista con La Tercera, “Pajarito” reveló que hubiera jugado gratis por los albos, y que tiene la autorización de San Antonio Unido de volver al Monumental si es que lo llaman de Macul. “Yo feliz hubiese jugado gratis en Colo Colo. Si en San Antonio estoy jugando casi gratis, al Colo me hubiese ido gratis. Es más, tengo el permiso del presidente de San Antonio de que si me llegan a llamar de Colo Colo, me puedo ir sin problemas del club“, señaló.

Además admitió que la rotura de meniscos fue uno de los factores que influyó en su decisión de dejar Colo-Colo. “Yo nunca había tenido una lesión. Esa no fue de tanta gravedad, pero sí me dejó muy atrás al no permitirme hacer una pretemporada normal con el equipo. Tanto en lo físico como en lo táctico y la idea que quería traspasar Mario Salas, me dejó atrás”, sostuvo.

“El primer semestre de 2019 jugué muy poco, y, cuando ya estaba bien en el segundo, tuve muy pocas posibilidades de continuidad como titular. Yo creo que por eso pasó la decisión de no renovarme”, agregó Valdés.

Asimismo, puntualizó que hizo “todo lo posible para tratar de volver, pero no se dio. Yo entiendo que el momento no era el más adecuado, era difícil, y con un equipo en pleno proceso de rejuvenecimiento. No era el momento para volver, pero esa era la idea al principio: Colo Colo o San Antonio. No había otra idea para mí, a pesar de haber escuchado muchas ofertas”.

Finalmente, se refirió a la opción del retiro una vez termine su vínculo con el SAU. “No lo sé. Yo me siento bien físicamente y si me llamaron equipos de Primera A es porque hice un buen torneo en La Serena. De hecho, en La Serena querían que me quedara un año más”, sentenció.