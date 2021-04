La autocrítica de Joaquín Larrivey tras el empate ante Huachipato: “A veces falta coordinación y jugar más como equipo”

El pasado sábado, Universidad de Chile tuvo un tibio debut en el Campeonato Nacional ante Huachipato, empatando 1-1 en el Teniente de Rancagua.

Sobre su rendimiento en el equipo se refirió el delantero Joaquín Larrivey, quien conversó con Futuro Fútbol Club respecto a su actual momento en la U. “Estoy aceptando el momento en el que estoy, en el rol que me toca estar hoy en día, y tratar como siempre lo he hecho de sumar donde me toque“, señaló.

También se refirió a lo mostrado por Marcelo Cañete con la camiseta azul. “Una vez que nos adaptemos a él y él a nosotros, nos va a dar muchas alegrías sin duda“, sostuvo.

“Todos los jugadores son distintos, a veces son inevitables las comparaciones, pero son jugadores distintos, con características diferentes, y nosotros nos estamos adaptando como equipo a Marcelo Cañete y él se está adaptando a nosotros también“, afirmó “Larrykane”

También comentó la idea de juego que propone Rafael Dudamel en cada partido y las carencias que aún tienen para abrochar los encuentros. “Por los jugadores que pone en cancha, busca un equipo que desde el orden vaya creando y presionando arriba“, indicó.

“A veces falta coordinación y jugar más como equipo. A veces uno interpreta que hay que presionar y otro no, o no quedamos y hay algunas fallas o descoordinaciones ofensivas, pero yo creo que el orden nos lo irá dando con el correr del tiempo y con el conocimiento de los compañeros”, aseguró el delantero.

Asimismo, reveló la ilusión que tiene de pelear el campeonato y que su meta es quedar entre las primeras tres posiciones. “Nosotros tenemos la ilusión bien arriba, no tenemos que bajar, creo que tenemos un equipazo, grandes jugadores, y me parece que tenemos material para ilusionarnos”, detalló.

“La ilusión la tenemos intacta. Con mucho por corregir, pero para nosotros la vara está en el tercer puesto hacia arriba, y eso significa salir primero o segundo y pelear el torneo“, aseveró el goleador.

Finalmente, tuvo palabras para su relación con Rafael Dudamel, puntualizando que esta es “muy buena, de mucho respeto, hablamos bastante sobre todo, los entrenamiento, que se busca, que busca el equipo, como veo yo al equipo real, y hablamos bastante, Tengo una buena relación con él”.