Presidente de Deportes Antofagasta por vacunación del plantel: “¡No nos hemos saltado la fila!”

Deportes Antofagasta está en el centro de la polémica, porque se habrían “saltado la fila”, ya que el plantel recibió la primera dosis de la vacuna de Sinovac, a pesar que por edad aún no les correspondía.

El presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, en conversación con La Tercera, negó rotundamente esa acusación y señaló que todo lo que hicieron estaba en regla. “¡No nos hemos saltado la fila! Se hizo todo por los conductos regulares y nos vacunan porque somos considerados de riesgo de provocar contagio, un vector de riesgo, por ser un equipo que viaja constantemente en avión”, comenzó diciendo.

“Todo se hizo por los canales regulares, a través de la comisión de vacunación de la región y se nos insta a vacunarnos para disminuir el riesgo de contagio por ser el club, al menos de Primera, que más viaja en avión, poniendo en riesgo a las familias de los jugadores y, a través de ellas, a la población de la ciudad. Ellos tenían autorización de Santiago. No hicimos nada ilegal ni con la intención de saltarnos la fila. Nunca haríamos algo así, especialmente, con algo tan delicado como esto. Aquí no hay nada escondido ni irregular”, explicó el mandatario de los pumas.

Finalmente, Sánchez enfatizó en que como club no quisieron sacar provecho de la situación. “¿Poco ética? Para nada. Nosotros nos aseguramos de que no estábamos siendo privilegiados y que la vacunación era por un tema sanitario, disminuyendo las posibilidades de que nuestro plantel pudiese ser un vector de contagio para el resto de la comunidad. Créame que nos preocupamos de eso. De lo contrario, no nos hubiésemos vacunado”, sentenció.