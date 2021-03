Deportes Antofagasta podría recibir una multa por vacunarse antes de tiempo

Deportes Antofagasta está en el centro de la polémica, ya que se habrían “saltado la fila”. Así lo informó El Mercurio, donde señaló que el plantel de los pumas recibió la primera dosis de la vacuna de Sinovac, a pesar que por edad aún no les correspondía.

En la nota, el delantero Tobías Figueroa explicó por qué se tomó esa decisión. “Fue en el estadio y por iniciativa del club. Pasa que viajamos cada 15 días, estamos en aeropuertos en contacto con gente que no conocemos y exponemos a nuestras familias“.

El presidente del cuadro nortino, Jorge Sánchez, afirmó que todo se hizo en conjunto con la autoridad sanitaria. “Elevamos una solicitud a través del servicio de salud local y se concluyó que estamos dentro de la población de riesgo, o no sé el nombre técnico con que nos calificaron, porque viajamos mucho. Somos como los profesores, podemos poner en riesgo al resto de la población. Todos se hizo con el Ministerio de Salud y no hubo ningún problema”.

Sin embargo, el presidente de la comisión médica de la ANFP, César Kalazich, se mostró sorprendido por este hecho y aseguró que no se ha tomado una medida especial para los futbolistas. “No existe ninguna disposición ministerial ni de la ANFP para la vacunación de deportistas. El tema se ha ido resolviendo en la medida que la gente llegue a la edad en que le corresponde o tenga enfermedades crónicas. No se ha considerado esencial vacunar a los deportistas. Al ser una población saludable que tiene protocolos estrictos y PCR con mucha frecuencia, no se les evalúa como grupo de riesgo. Las vacunas las dispone el ministerio y si en Antofagasta se saltaron un procedimiento, es digno de investigación“.

El matutino hace mención al artículo 74 del código sanitario, donde se menciona que una infracción a sus disposiciones, como sería lo hecho por el cuadro puma, será castigada con una multa de un décimo de Unidad Tributaria Mensual hasta mil UTM, que equivale a un poco más de 51 millones de pesos.