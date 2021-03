Fernando Astengo en picada contra Gustavo Quinteros en Colo Colo: “Se puso el parche antes de la herida”

El exfutbolista de Colo Colo, Fernando Astengo, criticó al entrenador de los albos, Gustavo Quinteros, debido a sus declaraciones tras el empate del Cacique ante Unión La Calera en el comienzo del Campeonato Nacional.

En conversación con RedGol indicó que “se puso el parche antes de la herida. Su discurso ha sido generalmente decir que le falta un delantero y un defensa central, entonces que por eso no tiene la responsabilidad de que a Colo Colo le vaya bien. Imagina los equipos que no tienen para contratar jugadores de cierta jerarquía, todos tendrían que decir el mismo discurso y decir que no le pidan rendimiento ni lugar en copas. Es súper fácil ampararse en eso, es un mal discurso, se está echando gente encima, gente que entiende que Colo Colo tiene que mostrar algo a pesar de la debacle pasada”.

“Quinteros ha tenido tiempo para trabajar y el otro día Colo Colo fue un equipo discreto, sin ideas, que depende de la velocidad de algunos jugadores que sólo tiró centros y la posesión efectiva no se vio, Calera tuvo más la pelota. El colocolino no va a aguantar que digan que por uno o dos jugadores el equipo no rinda. Si a Quinteros le llegan esos jugadores y sigue con este rendimiento las puertas se le van a abrir para dejar el club. Tiene la obligación de estar en los primeros lugares y que se vea un sello futbolístico”, añadió el exfutbolista.

Finalmente, Astengo Manifestó: “Yo creo que a Colo Colo se llega con una facilidad abismante. Antes tenías que ser de los cinco mejores del año, tener jerarquía y poder ponerte la camiseta y rendir. Hoy contratan jugadores de nivel medio, después les piden rendimiento y no te lo van a dar porque no tienen el talento ni la cultura táctica que significa estar en Colo Colo. Hoy tiene que poner laterales a pie cambiado, colocar jugadores fuera de posición y hoy no tiene jerarquía. Es un equipo que no transmite nada, se transformó en un equipo muy discreto, menos mal están jugando sin público, porque demostrarían su malestar”.