Patricio Rubio disparó contra Ronald Fuentes: Cuando pude volver a la U, puso problemas

Uno está en Unión Española y el otro en Santiago Wanderers. Sin embargo, este fin de semana se verán las caras por el inicio del Torneo Nacional 2021: Patricio Rubio disparó duros dardos contra Ronald Fuentes.

Las duras declaraciones de delantero “hispano” contra el adiestrador apuntaron contra el actual DT “caturro”, asegurando que frustró un posible retorno a la U hace algunas temporadas.

Es más, partió especulando con que la salida de Fuentes en Unión se dio, entre otras cosas, por su fichaje en Independencia: “no sé que tan cierto será, pero sí me molestó, porque en un momento, cuando tuve la posibilidad de volver a la U, él estaba ahí en otro cargo y también puso problemas”, dijo en el podcast partidario Catedral Hispana.

“Me preocupa porque no me conoce. Se deja llevar por comentarios y quizás tenga una mala impresión de mí, pero molesta que sin conocerme sucedan este tipo de situaciones. La verdad no le doy mayor importancia, me da lo mismo. Yo sé quién soy y la gente que me conoce también y no debo darle explicaciones a nadie”, complementó.

Sobre sus primeras semanas en Santa Laura a cargo de Jorge Pellicer, Rubio aseveró que: “de a poco se va a ir plasmando su trabajo. Yo no había tenido la posibilidad de trabajar con él, me sorprendió y me gustó mucho la forma en que trabaja y piensa y cómo te hace creer y ser ambicioso”.

“Me molestan las críticas hacia él, porque el jugador también tiene culpa. El sábado (frente a Wanderers) esperamos poder respaldarlo en cancha y hacer un buen partido”, cerró.