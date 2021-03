Carlos Caszely y opción de Marcelo Barticciotto en la presidencia de Blanco y Negro: “Él lo haría muy bien”

El histórico delantero de Colo-Colo, Carlos Caszely, se refirió a la opción de que Marcelo Barticciotto llegue a la presidencia de Blanco y Negro, luego que se conociera el interés del Club Social y Deportivo en levantar su candidatura.

En conversación con La Tercera, el “Rey del Metro Cuadrado” señaló que “Barti” lo haría bien en el cargo, siempre y cuando ambos bloques de la concesionaria trabajen en común acuerdo. “Barticciotto es un gran referente y tiene el cariño de la gente. Él lo haría muy bien, pero siempre y cuando se ponga de acuerdo los dos bloques“, manifestó.

Sin embargo, Caszely no le cerró la puerta a competir por la presidencia de ByN, y llamó a ambos bloques dirigenciales a superar sus diferencias para trabajar en conjunto. “No lo pensaría dos veces si Vial y Mosa me llamaran, porque les enseñaría qué es Colo Colo, les contaría lo importante que es esta institución para el país y les dejaría claro que el problema que hoy tiene el club son ellos”, sostuvo.

“Quienes deben sacar adelante a la institución son ellos, por lo que deben superar sus diferencias y trabajar unidos en engrandecer más aún a Colo Colo. Por lo mismo, si no dejan sus líos de lado, no hay ni una posibilidad que yo asuma ese cargo”, aseguró el exdelantero.

Finalmente, Carlos Caszely indicó que “lo primero que hay que entender que la culpa no la tienen Mosa ni Vial, sino quienes crearon las sociedades anónimas para el deporte. Luego, estos grandes empresarios deben entender que tienen que trabajar juntos”.