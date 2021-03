DT de la Fiorentina de Pulgar tras presentar su renuncia: “Ya no me reconozco en este mundo”

Cesare Prandelli, quien era hasta este lunes el técnico de la Fiorentina de Erick Pulgar, sorprendió a todos en Italia al presentar su renuncia con particulares motivos que escribió en una carta.

Junto a él, la Fiore solo sumó cuatro puntos en los últimos cinco partidos, situación que la tiene peligrando en la decimocuarta posición de la Serie A.

“En estos meses creció en mí una sombra que ha cambiado mi forma de ver las cosas. Vine aquí para dar el 100 %, pero en cuanto tuve la sensación de que esto ya no era posible, para el bien de todos decidí dar un paso atrás”, comenzó diciendo el técnico.

En esa línea, añadió: “Tengo claro que mi carrera de entrenador puede terminar hoy, pero no tengo remordimientos y no quiero tenerlos. Quizás este mundo del que formé parte toda mi vida ya no está bien para mí, ya no me reconozco en este mundo. Seguramente cambié yo y el mundo va más rápido de lo que pensaba”.

Finalmente, Prandelli manifestó en su misiva que “por esta razón creo que ha llegado el momento de no dejarme llevar por esta velocidad y parar, para entender de verdad quién soy“,