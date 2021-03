“Nos volveremos a encontrar”: La emotiva despedida de Carlos Palacios de Unión Española antes de partir a Brasil

Una humillante goleada por 6-2 sufrió Unión Española el pasado martes ante Independiente del Valle, quedando eliminado de la Copa Libertadores.

Este compromiso marcó el adiós del joven delantero hispano Carlos Palacios, quien seguirá su carrera en Internacional de Porto Alegre.

A través de sus redes sociales, el jugador se despidió de la escuadra de Santa Laura agradeciendo la oportunidad y asegurando que se volverá a encontrar con el club. “A llegado el momento. Después de largos 8 años, quizás mi último partido en UE. Agradecer a todas las personas que me rodearon durante todo este tiempo en el club: jugadores, utileros, hinchas, dirigentes y si alguno se me queda, me llevo lo mejor de cada persona. “, señaló.

“Quería que la historia fuera diferente. Muchas emociones y sentimientos encontrados. Viví alegrías como también penas, disfruté como también lloré, pero siempre con el mismo objetivo: tratar de dar lo mejor. Día a día voy en busca de un nuevo objetivo y sueño desde pequeñito. Después de la tormenta siempre sale el sol. Muchas gracias a todos, seré un hincha más y nos volveremos a encontrar nuevamente“, afirmó la “Joya”.