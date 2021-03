Montillo disparó con todo contra el DT de la U: ” Lo que hizo Dudamel conmigo fue una falta de respeto”

El exvolante de Universidad de Chile, Walter Montillo, no se olvida sobre cómo fue su traumática salida del elenco azul, donde tras la llegada de Rafael Dudamel decidió dejar la institución laica.

En conversación con DirecTV, comenzó diciendo que “era una posibilidad renovar porque me lo habían prometido entre comillas. Habíamos hablado con el presidente de seguir un año más, yo me sentía bien, con ganas, quería que la U fuera mi último equipo y lo había soñado así”.

En esa línea, Montillo agregó: “Después llegó Dudamel y pidió que nos tenían que evaluar a todos y demás, cosa que a mí no me gustó tampoco esa manera, porque me habían prometido otra cosa y, ante eso, decidí dar un paso al costado“.

“Fue una falta de respeto, porque yo estaba demostrando en la cancha, ya que el equipo salió tercero, había jugado todos los partido, etc. No estaba en una edad para que me manoseen de esa manera”, añadió.

Finalmente, el trasandino sostuvo que “preferí seguir con mi vida, hacer mis cosas y no rebajarme ante un entrenador que no había visto como jugaba yo“.