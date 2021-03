“Siempre existe un antes y un después”: Mark González reapareció en redes tras sufrir infarto agudo al miocardio

Sorpresa generó en todos la revelación que hizo hace algunos días Maura Rivera a través de sus redes sociales, asegurando que su esposo Mark González sufrió un infarto agudo al miocardio. Durante esta jornada, el exfutbolista nacional —quien ya se encuentra estable— subió un video agradeciendo las muestras de afecto.

El exseleccionado chileno de 36 años ha recibido el apoyo de diversos compañeros de profesión tanto nacionales, como internacionales, además del especial mensaje que le entregaron clubes por los que jugó, siendo uno de eso el Liverpool inglés, quienes contaron con los servicios de “Chico” Mark en la temporada 2006-2007.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

En el video, el exjugador de Universidad Católica, CSKA Moscú, Real Betis, Colo-Colo, entre otros, comenzó diciendo: “Bueno, aquí estoy, vivo, sano… bueno sano no sé tanto, pero estoy bien en mi casa descansando. Pasé un momento difícil. Me dio una miopericarditis, que cada uno podrá googlearlo”.

Seguido de dichas palabras, González expresó que fue “un momento difícil que ya superé. Somos fuertes. Este video es para agradecerle a todos ustedes, a cada uno de ustedes, he leído cada mensaje y son demasiados”. “Realmente no me sorprende ese cariño, ese amor, las buenas vibras, ese apoyo que día a día me han brindado. Me hace bien, me alienta y me da fuerza. Así que quería hacerlo personalmente a través de este video”, confesó “Speedy”.

“Viví un momento tan difícil, que siempre existe un antes y un después. Y pasar un mensajes no está demás, decirles a cada uno de ustedes que se cuide, nadie es inmortal. Valoremos las cosas que tenemos en la vida porque así como las tienes, se te puede ir en un segundo“, añadió.

Por último, Mark González sentenció el clip con sus muestras de agradecimiento y concluyó mandando “un beso, un abrazo a todos ustedes, nuevamente agradecerles todo ese apoyo y cariño brindado. Nos estaremos viendo por ahí. Un fuerte abrazo“.