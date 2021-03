Jorge Valdivia confirmó diálogos con Coquimbo Unido: “Hablé con Tito, lo conozco de Colo-Colo y establecimos una buena relación”

Tras una abrupta salida de Colo-Colo, Jorge Valdivia continúa sin definir su futuro. El volante tenía todo listo para convertirse en nuevo jugador de Unión Española, pero todo dio un inesperado giro y finalmente no llegó al Santa Laura. Sin embargo, el “Mago” ya ha dado algunas luces de cuál podría ser su próximo equipo.

El mediocampista de 37 años reveló que ya tuvo diálogos con Coquimbo Unido, o más específicamente con Héctor Tapia, entrenador del elenco “pirata”, al igual que con Carlos Carmona, uno de los refuerzos aurinegros en este 2021 y compañero suyo durante su última temporada en el Cacique.

“Cuando salió lo de Coquimbo, Carlos Carmona me preguntó si iba a ir. Hablé con Tito, lo conozco de Colo-Colo y establecimos una buena relación de trabajo”, detalló Valdivia en conversación con TNT Sports.

En esa línea, afirmó que le llama la atención asumir el reto de vestir la camiseta “pirata”: “No es malo encarar ese desafío de jugar en Primera B como lo hizo Esteban (Paredes), Jean (Beausejour) y Carlos (Carmona). Es un equipo que mueve mucha gente. Quiero ir a un lugar donde confíen en mí”.

“Quiero terminar de esa manera, disfrutando el fútbol. Quizás en Coquimbo, y si no también puede ser Magallanes u otro”, agregó.

Por otra parte, abordó su frustrado arribo a Unión Española, criticando fuertemente a Luis Baquedano, gerente general del club. “Estoy enrabiado y me sorprende que diga que soy mal elemento. Él fue artífice de la quiebra de Colo-Colo y mandó al seguro de cesantía al plantel de Unión Española en el estallido social”, disparó el “Mago”.

“A mí me molesta que Baquedano diga que soy un mal elemento. Es una irresponsabilidad tremenda, tengo una familia atrás. Trato de darle valores a mis hijos, la gente en algún momento madura, pero seguiré siendo alegre porque es mi manera de ser. No me quiero retirar todavía del fútbol, me quiero reencantar“, sentenció Valdivia.