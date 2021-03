Julio Barroso responsabilizó a Mosa por su salida de Colo-Colo: “Fue algo personal de Aníbal con su gente”

Julio Barroso, quien fuera defensor y capitán de Colo-Colo, se refirió por primera vez a su salida del cacique tras la ratificación de Blanco y Negro de no contar con el zaguero a pesar de la expresa petición de Gustavo Quinteros por contar con él.

En conversación exclusiva con Página 14, el “Almirante” reveló la profunda tristeza que sintió cuando Aníbal Mosa le comunicó que no seguiría en el plantel, y agradeció la insistencia del DT de los albos. “Fue triste cuando Aníbal salió públicamente a decir lo que dijo y de la manera que lo dijo. Si bien estaba en su derecho de informar la decisión, creo que no fueron las frases más certeras que podía haber dicho, sobre todo obviando lo que no solo yo sino toda la gente que hoy le tocó irse, habían brindado todo este tiempo en Colo-Colo”, señaló.

“Así que sin duda causa tristeza pero también a la vez está el agradecimiento de Gustavo (Quinteros) que insistió hasta lo último, de que sé que peleó contra decisiones que iban en contra de lo que él quería. Pero ya está. Ahora hay que pensar en lo que sigue y dar lo mejor en lo que venga”, agregó.

Además, afirmó que su salida se debió a algo personal de Aníbal Mosa por sobre lo deportivo. “Estoy con mucho dolor porque no esperaba que sea así. Todos queremos que sea de otra manera y no solo por mí, sino por otros chicos que le habían dado muchísimo al club. Pero esta fue la decisión y ya está, hay que respetarla con dolor, pero es una decisión que tomó gente del directorio. Porque además no fue toda la gente”, sostuvo.

“No tengo duda. Fue algo personal de Aníbal con su gente. Por ahí argumentos deportivos no eran. Por ahí se comentaba la cantidad de partidos que yo pude jugar en este tiempo y muchas veces se deja de lado la cantidad de partidos que uno gana cuando está en cancha. Esa es la diferencia que cuando se quiere presentar información obviamente para sacarte, y distorsionarla, algunos son especialistas“, puntualizó el zaguero.

Asimismo, se refirió a su futuro, descartando el retiro por el momento, y detallando que su nuevo equipo debe tener ambición deportiva. “Me gustaría competir e ir a una institución que tenga ambición deportiva. No quiero ir a perder tiempo ni a una cuestión económica. Soy así, me gusta pelear títulos. Todo lo que se presente como proyecto se va a basar en lo que la institución quiera alcanzar. En esta nueva etapa debo demostrar de lo que uno está hecho”, aseguró.

Finalmente, Julio Barroso agradeció a los hinchas de Colo-Colo por las constantes muestras de cariño a lo largo de su estadía en el Monumental. “El hincha a mí me hizo sentir que Colo-Colo era el lugar donde yo quería estar, donde encontraba mi pasión por jugar al fútbol. Esa conexión con el hincha no se destruye nunca. El hincha tiene la capacidad de darse cuenta de lo que uno brinda en la cancha y no necesita vender nada ni en redes sociales ni públicamente para que la gente te quiera. Es el tesoro más lindo que tengo”, explicó.

“Es difícil decirlo en una, dos frases o en un texto. Todo mi sentir es de agradecimiento principalmente. La grandeza de un club lo hacen sus hinchas. Hoy no tienen la posibilidad de tener votos, pero sí manifestar cariño con rechazo (por su salida) y yo he recibido a lo largo de mi carrera en Colo-Colo constantes muestras de cariño y de apoyo“, sentenció el defensor.