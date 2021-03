José Luis Sierra y su opción en La Roja: “Nunca me consideré ni siquiera cerca”

La elección de un técnico para la selección chilena no fue fácil tras la salida de Reinaldo Rueda. Distintos y variados candidatos surgieron para comandar a La Roja, sin embargo, Martín Lasarte fue el escogido para el proceso rumbo a Qatar 2022.

Uno de los nombres del medio local que sonó con fuerza como alternativa para llegar al banco de la selección fue el de José Luis Sierra, DT de Palestino, quien en conversación con El Mercurio relató que nunca se consideró cerca de llegar a La Roja. “Nunca me consideré ni siquiera cerca, mi energía y mi foco siempre fue Palestino. Uno sabe cómo es el tema, cuando es un rumor, y no hay contacto formal no pasa de eso. Siempre tuve claro que no iba a pasar lo de la selección“, señaló.

Además, elogió a Martín Lasarte indicando que es un buen nombre para afrontar este desafío. “Es un buen nombre, tengo una muy buena impresión de él en todos los aspectos, deportivos y personales“, afirmó el “Coto”.

Finalmente, el estratega “árabe” espera que los jugadores mantengan el nivel que los llevó a ganar dos veces la Copa América ya que estos son la base para el buen rendimiento del plantel. “La selección tiene la base que salió dos veces campeón y esos jugadores siguen teniendo una importancia enorme. Será muy difícil que no dependa de ellos, ojalá puedan mantener el nivel que han tenido todos estos años“, sentenció.