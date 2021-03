Yonathan Andía, nuevo refuerzo de la U: “Hoy estoy en el club más grande de Chile”

Este lunes, la Universidad de Chile anunció a Yonathan Andía como su cuarto refuerzo de cara a la temporada 2021. El lateral de 28 años llega para tomar la vacante en la plaza derecha que dejó Matías Rodríguez, multicampeón e ídolo de la institución laica.

Tras su arribo a los azules, el jugador que viene de cumplir una gran campaña junto a Unión La Calera no escondió lo emocionante que es para él este nuevo desafío: “Ha sido un camino largo que he recorrido, con harto trabajo, esfuerzo, perseverancia, y gracias a Dios hoy en día estoy en el club más grande de Chile. Me lo tomo con tranquilidad, con felicidad también”.

“Sé que es una responsabilidad grande estar acá. Espero dar el mayor esfuerzo de mi persona, y esperar conseguir grandes cosas con este club, campeonatos, que es lo más importante“, agregó.

Además, confesó que está cumpliendo uno de sus grandes objetivos desde que comenzó su carrera. “Uno siempre se imagina esos sueños, llegar a jugar a equipos grandes, cuando uno empezó siempre tenía ese sueño, y con el pasar del tiempo se iba acercando más esa meta. Gracias a Dios hoy estamos acá, muy feliz por eso”, afirmó el defensor.

El lateral derecho nacional, Yonathan Andía, llega proveniente de Unión La Calera por las próximas tres temporadas 👏#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/vEnwaRaYEP — Universidad de Chile (@udechile) March 1, 2021

Por otra parte, se refirió a su primer día como jugador azul. “El recibimiento ha sido muy bueno por parte de mis compañeros, me recibieron de la mejor manera, todos muy buena onda, todos muy cercanos. Las instalaciones me parecieron extraordinarias, no había tenido la oportunidad de conocer el CDA, y quedé gratamente sorprendido”, detalló.

En esa línea, reveló la manera en que sus seres queridos celebraron su llegada a la U. “Mi familia está súper feliz, contentos todos en general. Tengo muchos amigos hinchas de la U, están vuelto locos, muy felices, me apoyan mucho. Muy genial estar acá”, expresó

Para finalizar, explicó sus objetivos junto a la Universidad de Chile: “Ganarme un puesto de titular, va a ser muy dura la pelea acá con los compañeros que están a un buen nivel. En lo colectivo, tratar de salir campeón con esta camiseta en el campeonato nacional, y si Dios quiere, también hacer un buen torneo en la Copa Libertadores”.