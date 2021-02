Cercanos a Gustavo Poyet confirmaron que el DT uruguayo está cerca de firmar en la UC

Luego de consagrarse como tricampeón del fútbol chileno, y tras la repentina salida de Ariel Holan, Universidad Católica continúa trabajando para definir quién será su nuevo entrenador de cara a los desafíos que traerá este 2021.

Sin embargo, el gerente técnico de los cruzados, José María Buljubasich, tendría un “tapado” para la dirección técnica de la UC: Gustavo Poyet.

El charrúa habría generado consenso en la directiva de los cruzados y es la principal carta para llegar a la precordillera y según información de ADN Deportes, es la primera opción para asumir como entrenador de Universidad Católica.

Y las negociaciones incluso habrían avanzado este sábado. En información ratificada por ADN Deportes, cercanos al entrenador uruguayo confirmaron que el DT está en negociaciones con la UC y que las próximas horas serán claves para su posible llegada a Las Condes.

‼️ÚLTIMO MINUTO‼️ 🇬🇧 "En Londres, cercanos a GUSTAVO POYET, me dicen ahora que todo va muy rápido y que el DT sí está en contacto directo con @Cruzados Me confirman que en las próximas horas, a más tardar mañana, podría definirse o no, la llegada del DT uruguayo" #Cruzados pic.twitter.com/GRVZRS7ikr

— ENZO OLIVERA (@EnzoOlivera) February 27, 2021