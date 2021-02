Johnny Herrera disparó con todo en contra de Azul Azul: “A mi me quisieron hacer saber que Hernán Caputto me quería fuera y era mentira”

El exportero de Universidad de Chile y Everton, Johnny Herrera, se refirió a su salida del cuadro viñamarino, y aprovechó de criticar el actuar de la dirigencia de Universidad de Chile.

En conversación con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el “Samurái Azul” detalló que no siguió con los “Ruleteros” por decisión de la dirigencia y comentó su presente. “No hubo acuerdo de mi continuidad, me había pedido el cuerpo técnico, habían ganas de seguir pero la dirigencia optó por no renovarme, pero así es el fútbol“, señaló.

“Estamos en modo vacaciones todavía, echando a andar unos temas personales y esto del fútbol tiene un fin, hay que estar preparado. En mi carrera pude estudiar, gracias a eso estamos preparados para seguir trabajando y dedicarse a la familia”, manifestó Herrera.

Además, disparó con todo en contra de Azul Azul, asegurando que “a mi me quisieron hacer saber que Hernán Caputto me quería fuera y era mentira”.

“Creo que en el año que no estuve en la U fue demasiado gráfico como actuaba Universidad de Chile, como trabajaba parte de la directiva del club, socavando continuamente. Por ejemplo, cuando le filtran el contrato a Dudamel, eso es una bajeza que se viene viviendo desde hace años“, sostuvo.

“Me tocó salir de la U con la frente en alto, todo lo que dije tuvo consecuencias negativas y positivas, pero luego que me fui hubo más cagadas todavía. No podía hacer vista gorda y la forma en que mandaban de frente a técnicos o compañeros futbolistas”, sentenció el exportero de Universidad de Chile.