Guillermo Maripán: “Me gustaría seguir marcando más goles”

Esta temporada, Guillermo Maripán ya lleva cinco goles por el Mónaco, que va cuarto con 52 puntos en la tabla de posiciones de la Ligue 1, a seis unidades del Lille, que ocupa el primer lugar.

En conferencia de prensa, el defensor recordó el último gol que convirtió en la victoria de visita 2-0 ante el PSG. “Vi que el balón se queda en el área, como defensor fui a recuperar el balón, una vez que lo hice, vi el espacio para rematar al arco y terminó en gol, fue muy importante para mí y para el equipo. Fue importante porque me ayuda a seguir con confianza, era un partido que sabíamos que era muy importante para el equipo para seguir por buen camino, por eso le doy tanta importancia al gol”.

Además, el chileno explicó a qué se debe su racha goleadora. “Esta temporada me estoy enfocando mucho en ayudar al equipo, no solo defensivamente, sino que ofensivamente. Tengo grandes jugadores que me tiran buenos centros y yo me concentro en definir bien, me gustaría seguir marcando más goles“.

Con respecto a sus objetivos personales, Maripán reconoció que quiere estar presente en los duelos de la Roja ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias. “En el último tiempo con los partidos que he hecho y con la temporada que está haciendo el equipo, se habla mucho de mí en Chile, estoy tranquilo, estoy enfocado en estar bien, ahora vienen partidos por la Selección, quiero ir, poder jugar y hacerlo bien“.

Finalmente, el defensa comentó cuáles son las metas grupales que tienen en el elenco francés. “Te da confianza ganar a un gran equipo, nosotros sabemos a lo que peleamos, sabemos que queremos entrar a competiciones europeas, estamos enfocados en eso, vamos partido a partido y ya veremos a final de temporada lo que pasa”, sentenció.

Este domingo, Mónaco recibirá al Stade Brestois a las 9:00 horas en el Stade Louis-II.