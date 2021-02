Unión La Calera presentó a sus tres primeros refuerzos y tiene un acuerdo para el regreso de Francisco Meneghini

Después de su histórica campaña 2020, donde resultaron segundos y peleando casi hasta el final la corona del torneo con la UC, en Unión La Calera existe expectativa de cara a lo que será su primera participación en la Copa Libertadores.

Para ello, los “cementeros” se comenzaron a mover en el mercado de pases y este jueves aseguraron a sus primeros tres fichajes: Matías Fernández (ex Santiago Wanderers), Víctor González (ex Coquimbo Unido) y Ariel Martínez (ex Audax Italiano).

Este último se podría reencontrar con un viejo conocido, pues Francisco “Paqui” Meneghini está a detalles de regresar a la ciudad del cemento y asumir la dirección técnica del club, puesto que dejó vacante Juan Pablo Vojvoda, que a su vez está cerca de firmar por la UC.

“Paqui” dirigió a Calera entre el 2018 y el 2019, donde lideró 33 partidos, ganó 12, empató 14 y perdió solo siete encuentros, redondeando un 50,5% de rendimiento, antes de emigrar al Audax Italiano.

Estas son las primeras incorporaciones

BIENVENIDO MATÍAS 🔴⚪

El volante nacido en Valparaíso MATÍAS FERNÁNDEZ ⚽ es CEMENTERO y se convierte en el tercer refuerzo 2021 🙌

Su último club fue Santiago Wanderers. Bienvenido Matías 🤝#vamoscalera pic.twitter.com/FLndRecYA0 — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) February 25, 2021

BIENVENIDO C H U K Y 🔴⚪

El volante nacido en Melipilla ARIEL MARTINEZ ⚽ es CEMENTERO y se convierte en el primer refuerzo 2021 🙌

Su ultimo club fue Audax Italiano. Bienvenido, @chukymartinez94 🤝#vamoscalera pic.twitter.com/60ZGYBCJSN — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) February 25, 2021