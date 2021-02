Pablo Contreras sobre la opción de ser Gerente Deportivo en Colo-Colo: No he tenido contacto con el club, ojalá se presente una oportunidad

El próximo lunes será un día clave para determinar quién será el nuevo Gerente Deportivo de Colo-Colo, luego que en la pasada reunión de la Comisión de Fútbol Ampliada se determinara que la elección tiene que salir de una terna, donde uno de los nombres propuestos es el de José Daniel Morón.

Otra alternativa es Pablo Contreras, quien afirmó en entrevista con Los Tenores, que no ha tenido acercamientos para ocupar el puesto. “No he tenido contacto directamente con el club, mi curso yo lo hice en Madrid y surgió esta posibilidad en 2015, cuando presenté mi proyecto y no prosperó. Cada año que surge la interrogante del director deportivo sale mi nombre, pero no he tenido contacto con Aníbal Mosa ni con Harold Mayne-Nicholls, pero Dios quiera que se de. La intención es poder reinsertarme de nuevo en el fútbol y qué mejor que hacerlo en la parte que me agrada. Ojalá se presente una oportunidad, si no es en Colo-Colo que sea en otra institución“.

El exdefensor también comentó las tareas que tiene que hacer el nuevo Gerente Deportivo en el cuadro albo. “Apunto principalmente que quien ocupe el cargo sea identificado con el club. El resultado es el que manda, eso es lo inmediato, hay que potenciar las divisiones menores y no solamente en Colo-Colo, hay que ayudar a las selecciones menores”.

Además, Contreras afirmó que no está de acuerdo con la salida de Julio Barroso. “Para mí Julio es un referente, es uno de los centrales extranjeros más relevantes en la historia del club, es un jugador interesante con experiencia, es un jugador que aporta mucho en la parte emocional y lo que más requiere es la parte deportiva y en el último tiempo lo ha hecho de manera increíble”.

Finalmente, el exfutbolista tuvo palabras para el actual rendimiento de Guillermo Maripán. “Bien, yo era un detractor de Maripán en términos personales, pero después de lo que hizo en Brasil, merecidamente tiene el lugar en el que está, este último tiempo ha sido muy bien catalogado en un país donde es muy complejo jugar, principalmente por la gente de la colonia africana que juega, se ha desenvuelto de muy buena manera y le deseo lo mejor, en la medida que le vaya bien en su equipo le irá bien a su selección“, sentenció.