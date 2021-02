Luis Jiménez: “Estoy súper contento de seguir en Palestino, porque se nos viene un año con desafíos importantes”

Luis Jiménez definió que no irá a Universidad de Chile ni Universidad Católica, sino que cumplirá su contrato en Palestino, donde jugará la Copa Sudamericana y buscarán ser candidatos al título nacional.

El “Mago”, en entrevista con Los Tenores, explicó cómo está luego de haber tomado la decisión de continuar en el cuadro árabe. “Estoy súper tranquilo, tomé mi decisión de seguir en Palestino hasta final de año, así como le comuniqué a Palestino el año pasado que en caso de llegar una oferta concreta con la opción para competir por cosas más grandes, yo la iba a considerar. Le comuniqué ayer que yo seguía en Palestino, esa decisión ya está tomada. Se estaba creando una situación muy rara que decían que “yo pedí”, que “yo exigí” y nada, estoy súper contento de seguir en Palestino, porque se nos viene un año súper lindo con desafíos importantes“.

El futbolista del Tino Tino reconoció que sí hubo conversaciones con Universidad Católica. “Existió el contacto, yo cuando tomé la decisión de seguir en Palestino se los comuniqué, falta muy poco tiempo para el primer partido de Palestino, hubo tiempo para hacer contrataciones, si ellos hubieran estado convencidos se hubieran acercado y hubieran profundizado un poco más, creo que no era justo decirle a Palestino que me voy o que negocien con alguien a pocos días de estar en un partido importante como es el de la Copa Sudamericana”.

Otro club que quería contar con el jugador era la “U”, por lo que Jiménez tuvo palabras de agradecimiento para los fanáticos azules que le entregaron mucho cariño. “Yo me sentí halagado, porque me escribían gente de muchos clubes de forma muy positiva, agradeciéndome que volviera al fútbol chileno, y cuando estos comentarios vienen de un equipo rival tiene un gusto diferente, agradecí públicamente a los hinchas de Universidad de Chile que me etiquetaban y me mandaban mensajes, se agradece y tiene un valor enorme”.

El “Mago” comentó los desafíos que se han propuesto en el elenco árabe. “Queremos pelear por el campeonato, se han hecho contrataciones muy importantes, creo que nos merecemos este año poder pelear el título. Lo que más nos inculcan es divertirnos con el balón, tenerlo el mayor tiempo posible, el hecho de poder entender el juego. Yo estoy encantando del trabajo que estamos haciendo, en este momento es un buen punto con los jugadores que han llegado que son de tremendo nivel”.

Además, Jiménez confesó su ilusión de poder volver a la Selección Chilena. “Me encantaría ser llamado, con 36 años, mi último partido creo que fue el 2011, así que sería espectacular para mi carrera, son los últimos años y uno que ya defendió a su país sabe las emociones que se sienten, pero no me vuelve loco. El año pasado se hablaba que iba a estar en la nómina y nunca estuve, yo sigo trabajando para ser un aporte“.

Finalmente, el futbolista afirmó que no ha compartido con el nuevo DT de la Roja, Martín Lasarte. “No lo conozco, no he tenido la posibilidad de trabajar con él, tengo buenas referencias, nadie me ha hecho un comentario negativo sobre los entrenamientos y el trato. Tengo una buena imagen, no pude ver los partidos cuando trabajó en Chile, pero ahora podré ver cómo trabaja“, sentenció.