El DT del Atalanta se fue indignado con el arbitraje en el duelo frente al Real Madrid: “Es un suicidio futbolístico, que cambien de trabajo”

Real Madrid derrotó por la cuenta mínima al Atalanta por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en un partido que no estuvo exento de polémica, y es que aún está en debate la confusa expulsión de Remo Freuler a los 17 minutos de juego, la cual dejó realmente molesto a Gian Piero Gasperini, técnico de los bergamascos.

El volante suizo del conjunto italiano se fue a las duchas por una presunta falta sobre Felard Mendy, quien se dirigía al área pero no parecía una oportunidad manifiesta de gol, ya que el jugador no era el último hombre y, para aumentar la polémica, la cartulina roja no fue verificada en el VAR, pese a la complejidad de la situación.

Tras el encuentro, el estratega italiano aprovechó la rueda de prensa para desaprobar tajantemente la decisión de Tobias Stieler, referí del partido. “Esto es un suicidio futbolístico. Necesitamos árbitros que hayan jugado previamente al fútbol. Si no entienden la diferencia, que cambien de trabajo”, afirmó.

Pese a su molestia, el DT evitó profundizar en sus críticas, simplemente para no sufrir mayores consecuencias. “No puedo decir más porque si no, la UEFA me sanciona dos meses”, sentenció Gasperini.

La vuelta de esta tensa llave se llevará a cabo el 16 de marzo en el estadio Alfredo Di Stefano, donde Atalanta no contará con el jugador suspendido y deberá marcarle por lo menos un gol como visitante a los merengues para pelear el pase a los cuartos de final del certamen europeo.