Rafael Dudamel realizó un balance tras su llegada a la U: “La evolución del equipo fue paulatina y se dio acorde a lo planificado”

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se refirió a lo realizado en el banco azul desde su llegada y a lo que viene para la U durante este año.

En conversación con Los Tenores, el estratega venezolano tuvo palabras para el trabajo realizado en la última semana, resaltando los esfuerzos del club por fichar “a los mejores elementos”. “Ha sido un corto tiempo de descanso. Una semana para replanificar y cargar baterías, trazar objetivos y queremos seguir en esa misma línea de triunfos y de consecución de grandes objetivos deportivos“, señaló.

“El club está haciendo sus mejores esfuerzos para sumar al plantel en la confección de equipo a los mejores elementos, aunque no ha sido nada de sencillo”, agregó el llanero.

Además realizó un balance tras su arribo a Universidad de Chile. “El balance es positivo desde los objetivos alcanzados. La evolución del equipo fue paulatina y se dio acorde a lo planificado. Supimos soportar las circunstancias”, indicó.

“No he llegado a imponer mi proyecto, trabajo de la mano con los directivos. Es un proyecto preestablecido antes de mi llegada, no caí acá en un paracaídas”, agregó Dudamel.

También agregó que hubo conversaciones para destrabar el ambiente en el camarín. “No hubo reuniones, pero sí comunicaciones permanentes y espontáneas con el plantel. Nos tocaron gestionar muchas cosas en estos 3 meses. Se atendieron todos los detalles alrededor de lo futbolístico”, puntualizó.

Finalmente, tuvo palabras para la confección del plantel tanto para el torneo nacional como para la Copa Libertadores, donde se refirió a los rumores que ligan a Luis Jiménez con los azules. “Estamos confeccionando un plantel para que pelee el título. Si no lo hiciéramos así, estaría en el lugar equivocado. Desde la pasión y la razón, queremos armar un plantel altamente competitivo”, sostuvo.

“Marcelo Cañete tiene todas las credenciales para llegar a la U. Es un jugador acostumbrado a militar en equipos grandes (…) estoy seguro que su presencia en nuestro plantel va a hacer elevar el nivel de sus compañeros”, aseguró.

“Luis Jiménez, al igual que Cañete, es un jugador de suma experiencia que cualquier entrenador quisiera tener, pero hay realidades que te acercan a uno y te alejan de otro (…) pero luego están las posibilidades de que esté a nuestro alcance y ahí hay que ser cuidadosos porque no podemos forzar la máquina y terminar reventados económicamente”, sentenció el venezolano.

Rafael Dudamel manifestó que Yonathan Andía y Mario Sandoval están muy cerca de arribar al Centro Deportivo Azul, sumándose a los refuerzos Nahuel Luján, Ramón Arias y Marcelo Cañete.